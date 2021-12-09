استئناف محادثات فيينا مع مجموعة 4+1 والاتحاد الاوروبي

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن كبير المفاوضين الإيرانيين "علي باقري كني" يصل إلى فيينا خلال الساعات القادمة لاستئناف المحادثات مع كبار مفاوضي مجموعة 4 + 1 والاتحاد الأوروبي.

وأفادت وسائل إعلامية أنه، سيعقد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي على مستوى كبار مفاوضي الدول الموقعة على الاتفاق اليوم الخميس، بعد اجراء المشاورات الدبلوماسية.

والجدير بالذكر أن اجتماع اللجنة المشتركة سيعقد في الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي "14:30 بتوقيت طهران" في فندق كوبورغ في فيينا، وقبل الاجتماع، ستعقد اجتماعات ثنائية وثلاثية مع مساعد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ومنسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي "إنريكي مورا"، ورئيسي الوفدين الصيني والروسي.

هذا وتُعتَبَر محادثات اليوم استمراراً للجولة السابعة من المحادثات لإحياء بنود الاتفاق النووي، وسيصل كبير المفاوضين الإيرانيين "علي باقري كني" إلى فيينا خلال الساعات القادمة. لحضور المحادثات.

وقدّم كبير المفاوضين، الأسبوع الماضي مسودتي وثيقتين إيرانيتين لرفع الحظر والقضايا النووية إلى الاطراف الآخرى ، وقال إن الجمهورية الإسلامية تتوقع من الطرف الاخر تقديم رد موثق ومنطقي على المقترحات الإيرانية.

وسيكون التركيز الرئيسي لاجتماع اللجنة المشتركة اليوم على تقييم وجهات نظر الجانب الآخر بشأن النصوص التي اقترحتها إيران.

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