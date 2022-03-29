روسيا: لن نستخدم أسلحة نووية إلا إذا تعرضنا لـ"تهديد وجودي"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال بيسكوف في مقابلة قناة مع PBS الأميركية إنّ "أي نتيجة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بالطبع لن تكون سبباً لاستخدام سلاح نووي".

وأضاف: "لدى روسيا مفهوم أمني ينصّ بوضوح شديد على أنّ استخدام هذا السلاح محصور بتعرض روسيا لتهديد وجودي. حينها، سنستخدمه بالفعل، فالأسلحة النووية للقضاء على التهديد فقط".

يأتي ذلك عقب تلويح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قبل أيام، باستخدام أوكرانيا أسلحة نووية، قائلاً: "تلويح روسيا باستخدام السلاح النووي يشجّع على حيازة هذا النوع من الأسلحة".

وصرّح بيسكوف بأنّ روسيا لا تنوي التفكير في إرسال قواتها إلى أي دولة من بلدان الناتو، "إلا في خطوةٍ جوابية أو إذا اضطروها إلى ذلك". يأتي ذلك على خلفية اتخاذ حلف الناتو خطوات لتعزيز "جناحه الشرقي"، إذ يتم نشر قوات أميركية إضافية في دول قريبة من روسيا.

وتابع بيسكوف: "القوات الروسية لا تستهدف المدنيين وبيوتهم"، وأشار إلى أنّ بلاده لا تقبل الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية".

أما بشأن تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن الأخيرة، فقال بيسكوف إنّها مقلقة جداً، واعتبرها "إهانة شخصية".

وتراجع الرئيس الأميركي، جو بايدن، عن تصريحاته الأخيرة والمثيرة للجدل، أمس، والتي أطلقها في العاصمة البولندية وارسو قبل أيام، مشيراً إلى أنّه "كان يريد التعبير عن غضبه فقط" بشأن الأزمة في أوكرانيا.انتهى/

المصدر: الميادين