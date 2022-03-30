جميع اللاجئين الشرعيين وغير الشرعيين يتلقون لقاح كورونا في ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال کولیوند، انه تم تطعيم جميع المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين بلقاح کورونا وهم يتمتعون بجميع الخدمات الطبية والتعليمية والرفاهية على قدم المساواة مع المواطنين الایرانیین ویوفر الارضیة لهم للاستثمار في مشاريع التنمية والرفاهية بالبلاد.

واضاف ان ایران أصبحت نموذجًا للدول الأخرى في مثل هذه الأجراءات.

واشار الی فرض الحظر علی ایران وقال إن الهلال الأحمر الإيراني يعاني صعوبات في تقديم الخدمات الانسانية بسبب العقوبات المفروضة.

و تابع کولیوند ، نواجه العديد من القيود على شراء الأدوية والمعدات الطبية من دول أخرى لأننا غير قادرين على تحويل الأموال.

واضاف، أغلقت الحسابات المصرفية التابعة للهلال الأحمر الإيراني في خارج البلاد، والتي كانت تستخدم لإيداع المساعدات في أوقات الأزمات.

وقال رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيرانية إن هذه العقوبات الجائرة ضد الهلال الأحمر يجب أن يتم تسجيلها في مكان ما حتى يكون الرأي العام العالمي على علم بهذه القضية مؤكدا ،سیعلم الجمیع على أن هذه العقوبات المفروضة على الهلال الأحمر الإيراني تعد ظلمًا كبيرًا.

وتابع :کما ألحقت العقوبات أضرارًا كبيرة بتوفير اللقاحات في البلاد ولم تعطنا دول أخرى اللقاحات، لكن تمكنا من استيراد اللقاحات مع الإعلان عن إنتاج اللقاحات المحلية، وبذلت الحكومة قصارى جهدها لاستيراد اللقاح./انتهى/