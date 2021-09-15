ايران عازمة على تطعيم اللاجئين الاجانب في البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس جمعية الهلال الاحمر الايرانية، كريم همتي، اكد اليوم الاربعاء خلال لقائه رئيس مكتب لجنة الصليب الاحمر الدولية في ايران،يوهان ناس باؤور، على تطعيم جميع اللاجئين، الشرعيين وغير الشرعيين، للحدّ من تفشي الفيروس داخل البلاد.

واشار رئيس الهلال الاحمر الايراني، إلى أن الجانب الاكبر من نشاطات هذه الجمعية الوطنية على مدى 18 شهرا مضت، تعود الى مكافحة كورونا بالتعاون مع وزارة الصحة والعلاج.

وبحسب همتي، فان 70 بالمئة من اللقاحات الاجنبية، تم استيرادها بواسطة جمعية الهلال الاحمر الوطنية، ومن خلال دعم الجهات المحلية والدولية المعنية.

وفي معرض الاشارة الى الازمة الافغانية، قال همتي: "ان جمعية الهلال الاحمر الايرانية قدمت على مدى الشهرين الاخيرين، حيث تصاعدت وتيرة الصراعات في افغانستان، قدمت مساعدات كبيرة الى النازحين واللاجئين الافغان واستقبلتهم داخل مخيمات مؤقتة".

من جانبه اعرب مندوب الصليب الاحمر الدولي في ايران، عن استعداده للتعاون الشامل مع جميعة الهلال الاحمر الوطنية، بما في ذلك توفير الخدمات والمساعدات الانسانية والفنية المتعلقة بالحد من تفشي فيروس كورونا، بين اللاجئين الافغان.

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