جمعية الهلال الأحمر الإيراني أدت دوراً مؤثراً في مواجهة "كورونا"

وخلال لقائه الاربعاء رئيس جمعية الهلال الاحمر الايراني كريم همتي، قال لايتنر، ان بلاده تحظى بمكانة جيدة في العالم وبامكانها الاستفادة من هذه المكانة لتوسيع الخدمات الانسانية.

واشار السفير السويسري الى العلاقات الجيدة للسفارة والحكومة السويسرية مع جمعية الهلال الاحمر الايراني وقال، باعتقادنا ان جمعية الهلال الاحمر الايراني باعتبارها احد الشركاء الرئيسيين ادت دورا مؤثرا في مواجهة خطر فيروس "كوفيد-19".

واضاف، ان الشركات السويسرية الناشطة في ايران في المجال المالي وارسال الاجهزة الطبية ترغب بالتعاون مع الهلال الاحمر الايراني لذا يمكنكم الاعلان عن طلباتكم والمستلزمات التي تحتاجونها لنقوم باطلاع هذه الشركات بها من اجل توفيرها.

ولفت الى حاجة ايران لاجهزة التنفس الاصطناعي "ونتيلاتور" وقال، ان احدى الشركات المنتجة لاجهزة "ونتيلاتور" الناشطة في سويسرا ضاعفت انتاجها في الفترة الاخيرة نظرا لزيادة الطلبات على ذلك من قبل دول العالم ومازال الطلب مرتفعا الا اننا نطلب من الحكومة السويسرية مساعدة ايران في هذا المجال ان امكن ذلك.

وحول عمل القناة المالية السويسرية قال، ان هذه القناة المالية تنشط في مجالين؛ الاول يتعلق بحضور الشركات الطبية السويسرية في ايران الناشطة في مجال الادوية والاجهزة الطبية والمواد الغذائية وبامكانها توريد هذه السلع الى ايران، اما الثاني فمتعلق بنقل الاموال الايرانية الى البنوك السويسرية ليتم من خلالها شراء احتياجات ايران. هذه القناة لم تُنشا للمساعدات الانسانية بل لشراء احتياجات ايران في مجال الاهداف الانسانية.

واكد في الختام بان بلاده تسعى لتعزيز علاقاتها مع الهلال الاحمر الايراني بغية توسيع الخدمات الانسانية. /انتهى/