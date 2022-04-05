وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أنَّ الغرض من الاستفزاز في بوتشا هو تشويه سمعة روسيا وندعو قادة الغرب ومجلس الأمن الدولي إلى الابتعاد عن العواطف والتفكير بعقولهم.

جدير بالذكر ان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اعتبر أن ما حدث في مدينة بوتشا الأوكرانية "هجوماً ملفقاً" وتهديداً للسلم والأمن الدوليين، حيث جاء ذلك تعليقا منه على الاتهامات الموجهة لروسيا بارتكاب "إبادة جماعية" في المدينة، حيث انتشرت صور تظهر انتشار جثث في شوارعها مع تحميل موسكو المسؤولية./انتهى/