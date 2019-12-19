إيران تتصدر قائمة دول المنطقة بمجال إنتاج مقالات علم الاعصاب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن نائب مساعد وزير الصحة في الشؤون البحثية والتقنية الدكتور شاهين آخوندزاده صرح في افتتاحية الدورة الثامنة من ملتقى علوم الاعصاب الأساسية والسريرية الذي اقيم اليوم الخميس في جامعة "ايران" للعلوم الطبية: أن مركز ايران في مجال علم الأعصاب المعرفي (Cognitive neuroscience) من حيث عدد المقالات يعتبر الـ19 عالميا ومن حيث الاستشهاد العلمي 27 عالميا.

وأضاف: وبالنسبة الى هذا التصنيف على مستوى المنطقة تعتبر ايران الاولى اقليميا من حيث عدد المقالات والثانية اقليميا من حيث الاستشهاد العلمي./انتهى/.