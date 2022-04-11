ايران تدك شباك المالديف بـ 17 هدفا دون رد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سجل اهداف منتخب ايران كل من حسن طيبي (4 ) وسعيد أحمد عباسي (4) وسالار آقابور (2) وحمزة كدخدائي (2) ومسعود يوسف (2) بالاضافة الى هدف لكل من محمد درخشاني ومهدي كريمي وعلي رضا رفيعي بور.

وأنطلقت تصفيات منطقتي وسط وجنوب آسيا يوم الأحد 10 نيسان/أبريل في قرغيزيستان، حيث تشارك في هذه التصفيات 8 منتخبات، تم توزيعها على مجموعتين.

وتضم المجموعة الاولى؛ إيران والمالديف وقرغيزستان وتركمانستان، فيما تضم المجموعة الثانية؛ أوزبكستان ونيبال وطاجيكستان وأفغانستان.

ويتأهل إلى النهائيات الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة.

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