كازاخستان تحقق فوزا صعبا على منتخب إيران لكرة الصالات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في هذه المباراة التي جرت مساء الاثنين في مدينة كاوناس في ليتوانيا ضمن الدور ربع النهائي للبطولة، تقدمت ايران بهدف سجله مسلم اولاد قباد في الدقيقة الخامسة من المباراة وعززه احمد اسماعيل بور بهدف ثان في الدقيقة 15 لينتهي الشوط الاول بهما.

وفي الدقيقة 25 سجلت كازاخستان اولى اهدافها بواسطة تورساغولوف ومن ثم سجل نائوب هدف التعادل في الدقيقة 29 وبالتالي جاء هدف الفوز بتوقيع ناينان قبل دقيقتين من انتهاء المباراة.

وكانت ايران قد فازت في مرحلة المجموعات على اميركا 4-2 وعلى صربيا 3-2 وخسرت امام الارجنتين 1-2 لتحل بعد الارجنتين في المركز الثاني وتفوز من ثم في الدور ثمن النهائي على اوزبكستان 9-8 .

وتاهلت منتخبات كازاخستان والبرازيل والبرتغال والارجنتين الى الدور نصف النهائي وذلك بعد فوز الارجنتين على روسيا بركلات الترجيح 5-4 (انتهى الوقتان الاصلي والاضافي بالتعادل 1-1) وفوز البرتغال على اسبانيا 4-2 وفوز البرازيل على المغرب 1-0 .

وفي الدور ربع النهائي ستلتقي كازاخستان مع البرتغال فيما تلتقي البرازيل مع الارجنتين.

انتهى