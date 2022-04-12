استدعاء القائم بأعمال السفارة الأفغانية في طهران إلى وزارة الخارجية الايرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المدير العام لجنوب آسيا بوزارة الخارجية استدعى اليوم القائم بالأعمال السفارة الأفغانية في طهران للاحتجاج بشدة على الاعتداءات لسفارة إيران في كابول والقنصلية في هرات.

وفي إشارة إلى مسؤولية الحكومات في ضمان أمن البعثات الدبلوماسية، دعا إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد المهاجمين لبعثات الجمهورية الاسلامية الايرانية.

كما أبلغ المدير العام لجنوب آسيا القائم بالأعمال الأفغاني أن الأقسام القنصلية لبعثات الجمهورية الإسلامية الايرانية في أفغانستان أوقفت أنشطتها حتى إشعار آخر من أجل تقديم التأكيدات اللازمة من وزارة الخارجية الأفغانية لضمان الأمن الكامل للبعثات الايرانية.

/انتهى/