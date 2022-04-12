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١٢‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ٦:٣٠ م

عبداللهيان:

الحكومة الأفغانية مسؤولة عن توفير الأمن الكامل للبعثات الدبلوماسية الايرانية

الحكومة الأفغانية مسؤولة عن توفير الأمن الكامل للبعثات الدبلوماسية الايرانية

عبر وزير الخارجية الايرانية عن عدم رضاه من انعدام الترتيبات اللازمة لضمان أمن البعثات الدبلوماسية الإيرانية في أفغانستان ، مؤكداً ان الحكومة الأفغانية مسؤولة عن توفير الأمن الكامل للبعثات الدبلوماسية الايرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني، حسين أمير عبد اللهيان، اجرى اتصال هاتفي مع سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في كابل وكذلك القنصل الايراني في هرات والاطمئنان على سلامة جميع الزملاء العاملين في هذه البعثات، وذلك عقب الأحداث التي وقعت أمس في الاعتداء على بعثات الجمهورية الإسلامية الايرانية في أفغانستان.

وعبر وزير الخارجية في هذا الاتصال الهاتفي عن عدم رضاه من انعدام الترتيبات اللازمة لأمن البعثات الدبلوماسية التي هي من مسؤولية الدولة المضيفة.

وحول محادثاته الأخيرة مع المشرف على وزير خارجية الحكومة الأفغانية المؤقتة في الصين، أكد أمير عبد اللهيان أن توفير الأمن الكامل للبعثات الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية الايرانية هو مسؤولية الحكومة الأفغانية الحالية وعليها ان تقدم الايضاحات حول الاعتداء على السفارة الإيرانية في كابول وقنصليتنا العامة في هرات.

وتابع وزير الخارجية الايراني: "يجب توخي الحذر من مؤامرة الأعداء المشتركين في هذا الصدد".

/انتهى/

رمز الخبر 1923042
https://ar.mehrnews.com/news/1923042/

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