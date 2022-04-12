التفاوض يجب أن يكون يمنيا وفي صنعاء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في تصريحه لقناة "المسيرة" اليمنية، اعتبر "الديلمي"، أن "ما قامت به السعودية مؤخرا من إنشاء مجلس لا شرعية له، هو محاولة للالتفاف على أن العدوان سعودي أمريكي".

ونوّه بتصريحات الامين لحزب الله لبنان "السيد حسن نصرالله" والموقف الإيراني في فيينا وجولات التفاوض مع السعودية؛ مؤكدا أن مسألة اليمن يجب أن تبحث مع اليمنيين في صنعاء.

وبشأن مباحثاته مع وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبداللهيان" بطهران، صرح السفير اليمني لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية، أنه "تم مناقشة ما أنجز خلال الفترة الماضية وضرورة الالتزام بالهدنة من جانب الأمم المتحدة ودول العدوان".

واضاف الديلمي، "إن هذه الهدنة قد تكون بابا لوقف إطلاق النار ورفع الحصار بشكل كامل، وإنهاء الاحتلال في حال كانت النوايا صادقة لدى الطرف الآخر".

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