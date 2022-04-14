سيدات ايران يحرزن ميدالية ذهبية في بطولة كاس العالم للرماية في البرازيل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في اليوم الثالث من المسابقات حصل فريق ايران للسيدات المؤلف من هانية رستميان وكلنوش سبقت الهي والهام هريجاني على الميدالية الذهبية في المسابقات الفرقية للرماية بالمسدس، بحصوله على 16 نقطة مقابل 12 نقطة للفريق التايلندي في المباراة النهائية.

وبهذا الفوز بلغ عدد ميداليات الفريق الايراني المشارك 4 ميداليات؛ ذهبية واحدة واخرى فضية، وميداليتين برونزيتين وذلك في ختام اليوم الثالث من البطولة.

وتشارك ايران بـ 13 رياضيا ورياضية في مسابقات بطولة كاس العالم للرماية بالبندقية والمسدس في البرازيل التي انطلقت يوم الاثنين من الاسبوع الجاري وتستمر لغاية يوم الثلاثاء القادم بمشاركة 180 رياضيا من 28 بلدا.

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