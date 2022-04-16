الخارجية الايرانية تدين جرائم الصهاينة بحق الشعب الفلسطيني المظلوم/تسجيل 33 حالة وفاة جديدة بكورونا

عقب الأحداث الأخيرة في مسجد الاقصى؛ الخارجية الايرانية تدين جرائم الصهاينة بحق الشعب الفلسطيني المظلوم

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ان جرائم الصهاينة بحق الشعب الفلسطيني المظلوم تظهر الضعف المتزايد لهذا الكيان المحتل.

تعاون إيراني صيني في مجال الطب

أعلن حاكم مدينة مشكين شهر في محافظة اردبيل الايرانية عن قيام شركة صينية بتوظيف استثمارات في هذه المدينة وقال ان هذه الشركة بصدد إنشاء مركز طبي مجهز في المدينة.

خلال بیان لحرس الثورة الاسلامية؛ ظهور انتفاضة جديدة هو كابوس الصهاينة وأنصارهم

أدان حرس الثورة هجوم الكيان الصهيوني على المسجد الأقصى، مضيفا ان بزوغ انتفاضة جديدة وحضورالجيل الفلسطيني الشاب والملحمي في ساحة المعركة سيكون كابوس للصهاينة.

في اتصال هاتفي مع إسماعيل هنية؛ أمير عبد اللهيان: أحداث المسجد الأقصى تظهر عجز الصهاينة

قال وزير الخارجية الايراني ما حدث في المسجد الأقصى يظهر عجز الصهاينة وان المقاومة حية ومتناوية.

المتحدث باسم الخارجية الايرانية: إجبار طالبي اللجوء المقيمين في بریطانیا على الذهاب إلى رواندا یعد انتهاكًا للالتزام

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الایرانیة إن إعلان الحكومة البريطانية عن الترحيل الإجباري لطالبي اللجوء إلى رواندا كان بمثابة تهرب من التزاماتها الدولية.

الصحة الإيرانية: تسجيل 33 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وتعافي ما يقارب الـ 6 ملايين شخص

اعلنت وزارة الصحة الايرانية،يوم الجمعة عن تسجيلها 33 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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