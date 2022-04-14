عبداللهيان: إيران تدعم أي جهد سياسي لحل الأزمة الروسية الأوكرانية/ 33 وفاة جديدة بكورونا

عبداللهيان: إيران تدعم أي جهد سياسي لحل الأزمة الروسية الأوكرانية

أجرى وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان محادثات هاتفية مع نظيره الأوكراني "دیمیترو کولبا" أكد خلالها على دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لأي جهد سياسي يهدف لحل الأزمة الروسية الأوكرانية.

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الاوكراني، قال في تغريدة له بانه اجرى مباحثات هاتفية مع نظيره الايراني حسين امير عبداللهيان.

وكتب كولبا في هذا الصدد: "اجريت مباحثات هاتفية مع نظيري الايراني حسين اميرعبداللهيان، فايران تعارض الحرب الروسية على اوكرانيا وتدعم الخيار الدبلوماسي للحل، ونحن نشكر وزير الخارجية امير عبداللهيان على تفنيده المزاعم القاضية بنقل اسلحة الى روسيا بمساعدة الشركات الايرانية وكذلك على ارسالها فريق طبي الى اوكرانيا"...

في مؤتمر صحفي؛ وزيرا خارجية إيران والعراق يؤكدان على إلغاء التأشيرات البرية بين البلدين

أكد وزيرا خارجية ايران والعراق خلال مؤتمر صحفي في طهران مساء اليوم الأربعاء، على ضرورة إلغاء التأشيرة البرية بين البلدين وتسهيل سفر الزائرين الايرانيين إلى العراق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني قال في مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي من بين الموضوعات التي نوقشت في المحادثات الثنائية اليوم، أهمية إلغاء التأشيرة بين البلدين، ونأمل أن نتمكن في المستقبل القريب، نظرا لانحسار أزمة كورونا ، من المضي قدما. لتوسيع ذهاب واياب مواطني البلدين عبر الحدود البرية.

واضاف لقد اكدنا على دور العراق الاقليمي المهم، نامل ان تكون المنطقة تشهد الامن والاستقرار والامن...

العميد باكبور: قتل كافة قادة أمريكا لا يفي بالثأر لدم الشهيد قاسم سليماني

أكد قائد القوة البرية في الحرس الثوري؛ في تصريح له على هامش حضوره في روضة الشهداء في مدينة كرمان جنوب شرق ايران، بانه حتى لو قتل كل قادة اميركا فإن ذلك لا يفي بالثأر لدم الشهيد القائد قاسم سليماني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن العميد باكبور قال في تصريح له أدلى به اليوم الاربعاء: ان رفاق السلاح والكوادر الذين أعدّهم الشهيد الحاج قاسم سليماني هم اليوم كما في الماضي وفترة حياة الشهيد، على اتم الجهوزية والاستعداد وهو ما شهدتموه بعد استشهاده واختبره العالم ايضا.

وتابع القائد في الحرس الثوري، شخصية الشهيد سليماني عظيمة بحيث حتى لو قُتِل جميع قادة اميركا فان ذلك لا يفي بالثأر لدمه وينبغي علينا الثأر لدمه باساليب اخرى...

الصحة الإيرانية: تسجيل 33 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وتعافي ما يقارب الـ 6 ملايين شخص

اعلنت وزارة الصحة الايرانية، اليوم الاربعاء عن تسجيلها 33 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزارة الصحة الإيرانية اعلنت اليوم الاربعاء عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الى 140 الفا و711 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل الفين و356 اصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و199 الفا و861 شخصا...

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