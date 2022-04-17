حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين تدعو لمنع تهويد الاقصى ووقف الانتهاكات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين خلال بيان ان تجدد الاقتحامات والاعتداءات على المسجد الاقصى منذ صباح اليوم تكشف النوايا الحقيقية للاحتلال الذي يمارس التضليل والخداع لتمرير مخططات الارهاب اليهودي.

- هذه الانتهاكات والاعتداءات الخطيرة تدفع نحو المواجهة الشاملة .

- ندعو لاستمرار الرباط في الاقصى .

- لن نتخلى عن واجباتنا لحماية الاقصى، والاحتلال يتحمل مسؤولية كل هذا العدوان والارهاب الذي يمارسه على مرآى ومسمع العالم كله .

- لا قيمة لأي وصاية على المسجد الاقصى إذا لم توفر حماية حقيقية للأقصى ولا تقوم بالواجبات الاساسية لمنع تهويد الاقصى ووقف الانتهاكات .

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