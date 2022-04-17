عضو الفريق الوطني المفاوض: المجلس الرئاسي اليمني باطل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن حميد عاصم قال في حوار خاص لقناة العالم عبر برنامج (مع الحدث) انه لاول مرة في التاريخ يكون هناك رئيس وله 7 نواب الجانب الثاني، مشيرا الى انهم في شتات فبعضهم مرتزقة للامارات والبعض الاخر للسعودية وكل منهم له اجندة تخصه شخصيا او تخص تياره او الدولة التي يسترزق.

وأضاف انه نتيجة لذلك عندما يجتمعوا على طاولة واحدة سيكون هناك اختلاف لانه لا يوجد لديهم رؤية واحدة او هدف واحد ولا وطن يقاتلون من اجله بل هم ينهبون الوطن، مستشهدا بكلام سابق لرئيس ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس االزبيدي انه على استعداء لاعطاء السعودية والامارات ما يريدون.

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