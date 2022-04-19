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١٩‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ٣:١٦ م

الصحة الإيرانية:

تسجيل 23حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وتعافي ما يقارب الـ 6 ملايين شخص

تسجيل 23حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وتعافي ما يقارب الـ 6 ملايين شخص

اعلنت وزارة الصحة الايرانية، اليوم الثلاثاء عن تسجيلها 23 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزارة الصحة الإيرانية اعلنت اليوم الثلاثاء عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الى 140 الفا و877 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل الفا و820 اصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و210 الفا و788 شخصا.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و952 الفا و7 شخصا من فيروس كورونا في البلاد.

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 50 مليونا و543 الفا و394 شخصا خضع حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1923182
https://ar.mehrnews.com/news/1923182/

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