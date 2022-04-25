رئيسي: ايران تحترم سيادة جمع الدول ووحدة أراضيها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الايراني حجة الاسلام ابراهيم رئيسي، قال اليوم الاثنين خلال مراسم تقديم اوراق اعتماد السفير الارميني الجديد لدى ايران، ارسن افاكيان: "ان ما يميز ايران اليوم عن سائر دول العالم، هو مواقفنا المبدئية في مواجهة اعتداءات امريكا ودول الهيمنة".

وشدد الرئيس الايراني على أن الجمهورية الإسلامية تدعم دائما حق السيادة الوطنية واحترام وحدة أراضي الدول.

وحول العلاقات الايرانية الارمينية، أشار رئيسي إلى العلاقة الودية القائمة على حسن الجوار بين إيران وأرمينيا، مضيفا أن هناك قدرات مختلفة لتعزيز العلاقات الودية بين طهران ويريفان.

ومن جهته، اكد السفير الارميني الجديد على ارادة المسؤولين في بلاده لتطوير التعاون بجميع المجالات مع ايران، قائلاً: "ان يريفان مستعدة لرفع مستوى العلاقات مع طهران، وصولا الى التعاون الستراتيجي بين البلدين".

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