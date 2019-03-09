روحاني: العلاقات الودية بين ايران والعراق تشكل نموذجا يقتدى به على صعيد المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الايراني "حسن روحاني" قال عند استلامه لأوراق اعتماد السفير العراقي الجديد في طهران "عبدالرحمن سعد جواد قنديل"، قال: يوجد هناك مجال واسع لتعزيز وترسيخ سبل التعاون بين طهران وبغداد، معتبرا أن العلاقات الودية بين الشعبين العراقي والايراني تشكل للمضي في مسار توسيع وتعزيز العلاقات الثنائية على كافة الاصعدة.

وذكر روحاني أن تعزيز الامن والاستقرار، التنمية واعمار العراق يعد من آمال وتطلعات الشعب والحكومة في ايران باعتبار أن العراق بلد جار وشقيق لايران، مؤكدا: أن الجمهورية الاسلامية ستدعم العراق حكومة وشعبا في جميع المجالات وستبقى الى جانبه في كافة الاحداث الحلوة والمرة، كما فعلت في السابق.

ولفت روحاني الى زيارة مرتقبة الى العراق، مبديا عن أمله بأن تخرج هذه الزيارة بإتفاقيات قيمة ومهمة في إطار ترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

ووفقا لوكالة مهر للأنباء، أن السفير العراقي الجديد في طهران وعند تقديمه خطاب الاعتماد للرئيس الايراني، عبّر عن ترحيب العراق بتوسيع وتوطيد العلاقات مع الجمهورية الاسلامية على كافة الاصعدة.

وقال قنديل: تعتبر ايران من اهم البلدان مكانة لدى العراق ونسعى دائما لتطوير وترسيخ علاقات بغداد وطهران.

وأضاف : جميع الارضيات باتت ممهدة لنجاح زيارة الرئيس "حسن روحاني" الى العراق ونأمل أن تشكل هذه الاتفاقيات خطوة ثمينة نحو تعزيز علاقات البلدين./انتهى/.