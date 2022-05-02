العلاقات البناءة والمتنامية بين إيران والمجر ستسمح بوضع أهداف أعلى لتعزيز العلاقات الثنائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ الرئيس الايراني حجة الإسلام سيد إبراهيم رئيسي في رسائل منفصلة بتعيين الرئيس الجديد ورئيس الوزراء المجري.

وفي رسالة التهنئة التي وجهها إلى رئيسة المجر الجديدة كاتالين نوفاك، أشار إلى أن العلاقات البناءة والمتنامية بين البلدين في مختلف المجالات ستسمح بوضع أهداف أعلى لتعزيز العلاقات الودية بين بلدين . مضيفا نتطلع في ضوء الإرادة السياسية المشتركة، أن يتمكن البلدان، كما في الماضي، من اتخاذ خطوات أساسية بعيدة المدى لتعميق وتقوية العلاقات الثنائية والسلام والأمن الدولي.

كما هنأ الرئيس فيكتور أوربان على إعادة انتخابه رئيساً لوزراء المجر، مشيراً إلى أن العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الايرانية وجمهورية المجر قد توسعت في السنوات الأخيرة، لا سيما تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال المؤتمر الاقتصادي المشترك.

كما أشار رئيسي الى آفاق توسيع التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الثقافية والاقتصادية والسياسية والدولية.

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