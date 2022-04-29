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٢٩‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ٢:٤٢ م

المتحدث باسم الحكومة الايرانية:

محاولات الدول المطبعة بجعل مقاومة الشعب الفلسطيني في طي النسيان فاشلة

محاولات الدول المطبعة بجعل مقاومة الشعب الفلسطيني في طي النسيان فاشلة

قال المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي بهادري جهرمي، في اشارة الى خطأ البعض في تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، أن محاولات هذه الدول بجعل مقاومة الشعب الفلسطيني في طي النسيان فاشلة لانه لايمكن نسيان هذه المقاومة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه على هامش مسيرة يوم القدس اليوم الجمعة، صرح بهادري جهرمي بأن الشعوب مستعدة دائما للدفاع عن الإسلام والأراضي الإسلامية.

وأضاف: لحسن الحظ ومع إدارة أزمة كورونا استؤنفت مسيرات يوم القدس هذا العام، والمواطنون متحمسون وجادون في دعم فلسطين، وفي إشارة إلى الأحداث الأخيرة في فلسطين ، أكد ان المقاومة كانت منتصرة وستنتصر دائما.

بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران في عام 1979، أعلن الإمام الخميني بعدها بأشهر وتحديداً في 7 آب/ أغسطس من العام نفسه، أن "الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك هي يوماً عالمياً للقدس الشريف" تخليدا للقضية الفلسطينية في الضمير البشري./انتهى/

رمز الخبر 1923403
https://ar.mehrnews.com/news/1923403/

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