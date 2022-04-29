محاولات الدول المطبعة بجعل مقاومة الشعب الفلسطيني في طي النسيان فاشلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه على هامش مسيرة يوم القدس اليوم الجمعة، صرح بهادري جهرمي بأن الشعوب مستعدة دائما للدفاع عن الإسلام والأراضي الإسلامية.

وأضاف: لحسن الحظ ومع إدارة أزمة كورونا استؤنفت مسيرات يوم القدس هذا العام، والمواطنون متحمسون وجادون في دعم فلسطين، وفي إشارة إلى الأحداث الأخيرة في فلسطين ، أكد ان المقاومة كانت منتصرة وستنتصر دائما.

بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران في عام 1979، أعلن الإمام الخميني بعدها بأشهر وتحديداً في 7 آب/ أغسطس من العام نفسه، أن "الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك هي يوماً عالمياً للقدس الشريف" تخليدا للقضية الفلسطينية في الضمير البشري./انتهى/