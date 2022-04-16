"فلسطين" محور خطب صلاة الجمعة في إيران/ نفكر في عالم دون حضور الكيان الصهيوني

وكالة مهر للأنباء، ان أئمة الجمعة في مراكز المحافظات ومدن مختلفة من إيران ركزت يوم أمس على القضية الفلسطينية وجرائم الكيان الصهيوني في الأيام الأخيرة في الأراضي المحتلة والهجوم على منطقة القدس ومسجد الاقصى.

كما انه دخلت التطورات في الأراضي المحتلة مرحلة جديدة بسبب اشتداد اعتداءات الكيان الصهيوني خاصة على المسجد الأقصى المبارك.

رغم الإجراءات القمعية الواسعة التي يقوم بها الصهاينة بحق الفلسطينيين في المسجد الأقصى، توجه عدد كبير من الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة يوم أمس.

كما انه في وقت سابق أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده بشدة الاعتداءات الصهيونية المخزية على المقدسات الفلسطينية والاعتداء على الصائمين والمصلين في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك.

وفي إشارة إلى قيام قوات الاحتلال بضرب المصلين الفلسطينيين، قال إن الفظائع الصهيونية ضد شعب فلسطين المضطهد تظهر الضعف المتزايد لكيان الاحتلال الذي، من أجل التستر عليه يظهر قوته ضد المصلين.

وأضاف خطيب زاده أن هذه الجرائم تعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وتظهر أكثر فأكثر خيانة بعض قادة الدول الإسلامية في تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني المزيف. كما انه تزداد فظائع الكيان ضد الفلسطينيين بسبب دعم بعض قادة الدول الإسلامية والعربية للقضية الفلسطينية، لدرجة أننا نشهد هذا العنف والفصل العنصري اليوم.

ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الحكومات والمنظمات الدولية إلى دعم الشعب الفلسطيني ومنع استمرار الفظائع الصهيونية في فلسطين، ودعا الشعوب والدول الإسلامية إلى التعبئة لدعم المسجد الأقصى المبارك.

في النهاية، ألقى خطيب زاده باللوم على عواقب الأعمال الصهيونية في القدس وفلسطين على الكيان وداعميه الإقليميين والدوليين، ودعا إلى استجابة واضحة وفورية من منظمة التعاون الإسلامي والدول الإسلامية لدعم المسجد الأقصى.

نقرأ في هذا التقرير بعض أهم نقاط أقوال أئمة الجمعة في مختلف المحافظات لإيران

خطيب صلاة الجمعة في قم: مقاومة الشعب الفلسطيني البطل تظهر انتصارهم المؤكد

قال آية الله السيد محمد سعيدي في خطبة صلاة الجمعة في قم يوم أمس، حسب اقوال قائد الثورة الاسلامية الذي يشيد دائما بمقاومة الشعبين اليمني والفلسطيني، ان المقاومة التي يظهرها الشعب الفلسطيني البطل تدل على أنها سيكون انتصارهم نهائي ومؤكد.