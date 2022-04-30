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٣٠‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ١١:٢٩ ص

سفير إيران في بيلاروسيا:

دعم الشعب الفلسطيني المظلوم أصبح معيارًا لقضية العدل والإنسانية

دعم الشعب الفلسطيني المظلوم أصبح معيارًا لقضية العدل والإنسانية

قال سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في بيلاروسيا: "لقد أصبح دعم الشعب الفلسطيني المظلوم معيارًا لقضية العدل والإنسانية".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في بيلاروسيا سعيد ياري قال خلال كلمة ألقاها في صلاة الجمعة بمسجد مينسك الإسلامي ان الاحتفال باليوم العالمي للقدس ودعم فلسطين ومثلها الأعلى وحرية القدس الشريف وتسمية الجمعة الأخيرة من شهر رمضان بـ"يوم القدس" من قبل الامام الخميني (ره)، في الحقيقة يعبرعن تضامن الأمة الإسلامية في دعم الشعب الفلسطيني المظلوم وحرية القبلة الأولى للمسلمين.

وشدد ياري على أن "قضية فلسطين أجرحت قلوب جميع احرارالعالم، وأصبح دعم الشعب الفلسطيني المظلوم معيارا لقضية العدل والإنسانية كما انه وقفت الجمهورية الإسلامية الايرانية بفخر إلى جانب الشعب الفلسطيني. "

وتأكيدًا على أن النصر الإلهي ينتظر المجاهدين الفلسطينيين، دعا سفيرنا في بيلاروسيا الدول والحكومات الإسلامية والعالم لدعم نضال الفلسطينيين من أجل التحرير.

/انتهى/

رمز الخبر 1923415
https://ar.mehrnews.com/news/1923415/

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