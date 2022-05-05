مرابطون في الأقصى يسجّلون رقماً قياسياً جديداً لأطول صلاة ضحى عبر التاريخ!

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مصادر محلية، ذكرت أن عشرات المصلين وقفوا لتأدية صلاة الضحى بشكل متواصل دون انقطاع، مقابل المصلى القبلي في المسجد الأقصى، لمنع المستوطنين من المرور خلال اقتحامهم المسجد.

وتمكن المصلون، من الحيلولة دون مرور المستوطنين، وسط تكبيرات متواصلة بين الركعات الثنائية، وإرباك صوتي قادم من المصلين المحاصرين في المصلى القبلي، رغم قنابل الغاز التي ملأت الساحة بكثافة.

ومن خلف صفوف المصلين وقف فلسطينيون آخرون، ليحموا ظهورهم ويواصلوا التكبير، امتثالاً لقوله تعالى "فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم".

واقتحم المسجد الأقصى المبارك اليوم الخميس عشرات المستوطنين، وقاموا بأعمال استفزازية داخل أروقته، شملت رفع علم الاحتلال، وتلاوة النشيد "الإسرائيلي"، بالتزامن مع إحياء ذكرى إنشاء دولة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية.

وهاجمت قوات الاحتلال الخاصة المصلين أثناء تواجدهم في ساحة المصلى القبلي، واعتدت عليهم بالعصي والأعيرة المطاطية والدفع، ولاحقت البعض باتجاه المصلى القبلي لمحاصرتهم داخله حتى انتهاء الاقتحامات.

المصدر: وكالات

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