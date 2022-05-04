حركة الجهاد الاسلامي: لن نتوانى في الدفاع عن الأقصى والقدس مهما كان ثمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكدت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء، أنها "لن تتوانى في الدفاع عن المسجد الأقصى والقدس مهما كان الثمن"، داعيةً دعت أبناء الشعب الفلسطيني إلى شد الرحال للمسجد الأقصى المبارك والرباط فيه، والتصدي لاقتحامات المستوطنين التي تحميها حكومة الاحتلال وجيش "ارهابها" بهدف فرض مخطط التقسيم الزماني والمكاني.

وشدّدت"الجهاد الاسلامي"، في بيان لها، أن الاعتداء على المسجد الأقصى المبارك والسماح لعصابات المستوطنين وقادتهم باقتحام الأقصى وأداء الطقوس الزائفة داخله هي عدوان على الشعب الفلسطيني وعلى الأمة العربية، الأمر الذي يفرض علينا جميعاً الاستعداد لمواجهة أي مساس بقدسية المسجد الأقصى وبمكانته وبحقنا الكامل فيه.

وحذرت الحركة، من تداعيات الدعوات الصهيونية لاقتحام الأقصى محملةً الاحتلال كامل المسؤولية عما ستؤول إليه الأوضاع جراء هذه الدعوات التي نعتبرها حرباً على الشعب الفلسطينية وعلى المقدسات.

/انتهى/