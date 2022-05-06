سيئول وواشنطن تتفقان على تعزيز التعاون الدفاعي المشترك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر الوزيران خلال اتصال هاتفي أن "إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ الباليستي يعتبر انتهاكا سافرا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وعملا يهدد السلام في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ وفقا لوزارة الدفاع في سيئول".

واتفقا على التعاون الوثيق في مجال الردع من خلال التحالف القوي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتعزيز الاستعداد الدفاعي المشترك.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية يوم الأربعاء إن كوريا الشمالية أطلقت الصاروخ الباليستي في منطقة سونان ببيونغ يانغ باتجاه البحر الشرقي في الساعة 12:03 بعد ظهر نفس اليوم وحلق الصاروخ لمسافة 470 كيلومترا على ارتفاع أقصى 780 كيلومترا وبسرعة 11 ماخ.

ويعد هذا هو الاستعراض الرابع عشر للقوة خلال هذا العام ويأتي قبل أقل من أسبوع من تنصيب الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يون سيوك-يول.

/انتهى/