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٠٧‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ١٠:٤٣ ص

الناطق باسم حركة (حماس):

التحريض على اغتيال قائد الحركة بغزة يحيى السنوار لا يخيفنا

التحريض على اغتيال قائد الحركة بغزة يحيى السنوار لا يخيفنا

أكد حازم قاسم، الناطق باسم حركة (حماس)، اليوم الجمعة، أن تهديدات الاحتلال الإسرائيلي باغتيال قيادة الحركة ليست جديدة، قائلاً: "لقد تعودنا على هذه الأسطوانة المشروخة".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف قاسم، في تصريحات صحفية أن التحريض على اغتيال قائد الحركة بغزة، يحيى السنوار، لا يخيف (حماس)، مشيراً إلى أن ذلك لن يوقف مسيرة المقاومة ضد الاحتلال.

ولفت، إلى أن قوات الاحتلال اغتالت في السابق قيادات من الحركة وفي مقدمتهم الشيخ أحمد ياسين، مؤسس الحركة، مشدداً على أن الحركة ظلت على خطها المقاوم و"بل زادت إصراراً عليه".

وبين الناطق باسم (حماس)، أن تهديدات الاحتلال باغتيال قادة الحركة، تشير إلى الارتباك الذي يعاني منه الاحتلال نتيجة عمليات المقاومة، محملاً الاحتلال المسؤولية عن كل ما يحدث نتيجة استفزازاته في المسجد الأقصى المبارك.

/انتهى/

رمز الخبر 1923557
https://ar.mehrnews.com/news/1923557/

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