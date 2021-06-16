حازم قاسم يصف القصف الصهيوني على غزة محاولة "فاشلة"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حازم قاسم "سيبقى الشعب والمقاومة الباسلة يدافعون عن حقوقنا ومقدساتنا حتى طرد المحتل من كامل أرضنا"

وذكّر المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس: قادة الكيان الصهيوني حاولوا التستر على فشلهم في إقامة مسيرة العلم في القدس المحتلة من خلال قصف غزة.

كما ان طائرات الاحتلال الحربية استهدفت فجر الاربعاء، بعدد من الصواريخ موقع قريش التابع للمقاومة غرب المدينة عقب استهدافه من قبل طائرات الاحتلال الاستطلاعية.

واستهدفت طائرات الاستطلاع موقع بدر التابع للمقاومة جنوب حي الزيتون ب٣ صواريخ ليعاود الطيران الحربي استهداف الموقع بصاروخين دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي محافظة خانيونس جنوب القطاع قصفت طائرات الاحتلال الحربية موقع اليرموك بمنطقة معن شرقي المحافظة بصاروخين عقب استهدافه بثلاثة صواريخ من طائرات الاستطلاع مخلفا أضرار مادية كبيرة في المكان ودون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

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