حازم قاسم: الرد الشعبي على صفقة ترامب كان قوياً وحاسماً

وصرح المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حاسم قاسم" فيما يتعلق بالغضب الشعبي الفلسطينية ضد ما سمي ب"صفقة القرن"، المقاومة الشاملة التي أطلقها شعبنا الفلسطيني على امتداد مدن الضفة الغربية، تؤكد أننا أمام ثورة مستمرة وليس حدثاً عابراً.

وتابع، هذه الثورة بددت أوهام الاحتلال والإدارة الأمريكية بإمكانية تمرير صفقة ترامب التصفوية، حيث جاء الرد الشعبي قوياً وحاسماً.

وأضاف، شباب الضفة الغربية لن يهدأ طالما ظل الاحتلال والاستيطان، وسيطبق هذا الشباب الثائر قراره بتحرير الضفة الغربية.

واكد، هذه الثورة بددت أوهام الاحتلال والإدارة الأمريكية بإمكانية تمرير صفقة ترامب التصفوية، حيث جاء الرد الشعبي قوياً وحاسماً.

وأضاف، شباب الضفة الغربية لن يهدأ طالما ظل الاحتلال والاستيطان، وسيطبق هذا الشباب الثائر قراره بتحرير الضفة الغربية.

وكتب في تغريدة له على تويتر مثمناً موقف رئيس مجلس الأمة الكويتي "مرزوق الغانم"الذي ألقى نسخة من "صفقة القرن في" سلة المهملات خلال إجتماع الإتحاد البرلماني العربي: "ما فعله رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم بإلقاءه نسخة من "صفقة القرن" في سلة المهملات في إجتماع الإتحاد البرلماني العربي، يعبر عن الرأي العام لجماهير أمتنا العربية الرافضة للصفقة والغاضبة من استهتار ترامب بمشاعر الأمة وعدوانها على مقدساتها.

وغرد في وقت سابق مثنياً على موقف الشعب السوداني الرافض للتطبيع، "نقدر الموقف الشعبي السوداني الرافض للقاء رئيس المجلس السيادي السوداني برئيس وزراء حكومة الإحتلال، يؤكد هذا الموقف الشعبي أن جماهير الأمة العربية ستبقى ترفض أي علاقة طبيعية مع الكيان الصهيوني، وستظل تعتبره العدوالمركزي لها، وستبقى فلسطين قضية العرب الاولى. /انتهى/