الهلال الاحمر الايراني والصليب الاحمر الالماني يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مراسم التوقيع على هذا الاتفاق جرت اليوم السبت بحضور الامين العام لجمعية الهلال الاحمر الايراني، يعقوب سليماني، ونائب رئيس الصليب الاحمر الالماني، فولمر شون، الذي يزور طهران حاليا.

وفي تصريحه بالمناسبة، أشار شون الى وجود طاقات جيدة للتعاون بين جمعية الهلال الاحمر الايراني والصليب الاحمر الالماني.

واشاد بدور الهلال الاحمر الايراني في مساعدة الرعايا الاجانب المقيمين داخل البلاد وذوي الدخل المحدود والفقراء؛ مؤكدا على استعداد الصليب الاحمر الالماني للتعاون مع الجانب الايراني في هذا الخصوص.

ومن جهته، اشار الامين العام لجمعية الهلال الاحمر الايراني الى استعداد هذه الجمعية الوطنية للتعاون مع نظيرتها الالمانية في مختلف المجالات، ومنها تعليم وتدريب الكوادر المسعفة.

واضاف سليماني خلال اللقاء مع نائب رئيس الصليب الاحمر الالماني اليوم، بان الهلال الاحمر الايراني يقوم بمساعدة المهاجرين على الشريط الحدودي للبلاد، كما يبذل جهودا حثيثة لكي يعود هؤلاء الى اوطانهم وعوائلهم.