كريم همتي رئيساً جديداً لجمعية الهلال الأحمر الايرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الرئيس الايراني حسن روحاني أصدر مرسوما عيّن بموجبه كريم همتي رئيسا لجمعية الهلال الأحمر في ايران لفترة 4 سنوات.

ودعا روحاني، الرئيس الجديد لجمعية الهلال الأحمر إلى تكثيف الجهود لإستقطاب المساهمات الشعبية الإيرانية والمنظمات المدنية الداخلية والدولية والتعامل الإيجابي والبناء مع منظمة الصليب الأحمر الدولية والمؤسسات المرتبطة به على الصعيد الدولي، وحثه على تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب إلى المحتاجين والمنكوبين بالكوارث الطبيعية وخاصة في الظروف الراهنة في البلاد في اطار الاجراءات المتخذة لمكافحة انتشار فايروس كورونا.

وأعرب روحاني عن تمنياته، بالتوفيق للرئيس الجديد لجمعية الهلال الأحمر في تحقيق أهداف الجمعية من خلال التمسك بالقانون والإعتدال والميثاق الأخلاقي للحكومة./انتهى/