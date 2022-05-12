أمير قطر يصل إلى العاصمة طهران على رأس وفد رفيع المستوى

وأفاد مراسل وكالة مهر للأنباء، أن امير قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني" وصل إلى طهران قبل دقائق، على رأس وفد سياسي-اقتصادي رفيع المستوى، وكان في استقباله النائب الأول للرئيس الإيراني " محمد مخبر".

ومن المقرر أن يبحث أمير قطر اليوم مع المسؤولين في البلاد القضايا الإقليمية بين إيران وقطر.

وفي وقت سابق سافر الرئيس الإيراني السيد "إبراهيم رئيسي" إلى الدوحة في تاريخ 21/فبراير/ 2022 بدعوة رسمية من أمير قطر لحضور قمة الدول المصدرة للغاز ، والتي تم خلالها التوقيع على 14 وثيقة تعاون بين إيران وقطر.

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