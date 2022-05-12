وزير الخارجية الإيراني: جرائم الكيان الصهيوني الوحشية تُظهر مُعارضته لحرية التعبير

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان وزيرا الخارجية الإيراني والقطري خلال الاجتماع الاغتيال الوحشي لمراسلة قناة الجزيرة القطرية الفلسطينة شيرين أبو عاقلة، واعتبرا عدم تحرك المنظمات الدولية والحقوقية الجاد، وازدواجية المعايير تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين والاغتيال الممنهج للصحفيين، السبب الأساسي في استمرار الأعمال الإرهابية والوحشية من قبل الكيان المحتل للقدس في فلسطين.

وإشار وزيرا خارجية جمهورية إيران الإسلامية وقطر، إلى أن المراسلة الفلسطينية كانت ترتدي سترة صحفية وقت استشهادها، وأن الإجراء الإسرائيلي الوحشي يظهر أن الكيان الصهيوني يعارض حرية التعبير ويسعى لإخفاء الحقائق والجرائم الإرهابية التي يرتكبها في فلسطين.

وعبر وزير الخارجية الإيراني خلال اللقاء عن تعازيه في استشهاد شيرين أبو عاقلة، لأسرتها وللشعب الفلسطيني الصامد وللمسيحيين والإعلاميين، وسلم درعاً تذكارياً لوزير الخارجية القطري لتسليمه إلى عائلة الشهيدة أبو عاقلة في فلسطين.

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