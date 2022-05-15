وزير الخارجية الايراني يناقش مع نظيره اليوناني اخر تطورات المفاوضات النووية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس مع نظيره الايراني حسين امير عبداللهيان بعض قضايا العلاقات الثنائية بالإضافة إلى آخر حالة المفاوضات بشأن رفع العقوبات.

في إشارة إلى الإمكانات الكبيرة للبلدين لتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي، شدد وزير الخارجية الايراني على ضرورة حماية العلاقات طويلة الأمد بين الجانبين من تأثير بعض الأطراف الثالثة.

وناقش حسين أمير عبد اللهيان مع نظيره اليوناني حالة المفاوضات الأخيرة بشأن رفع العقوبات وأكد عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على التوصل إلى اتفاق جيد ودائم.

وأكد وزير الخارجية اليوناني في هذه المكالمة الهاتفية، مع التأكيد على أهمية العلاقات بين البلدين، استمرار الاتصالات بين كبار المسؤولين الإيرانيين واليونانيين.

وفي إشارة إلى العلاقات التاريخية بين البلدين، شدد الجانبان على أهمية توسيع العلاقات بين أثينا وطهران واستمرار التعاون في المحافل الدولية.

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