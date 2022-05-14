انخفاض عدد وفيات كورونا في البلاد الى أقل من 10 اشخاص خلال اليوم المنصرم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 255 إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى7 ملايين و227 الفا و683 شخصا.

وأشارت الوزارة خلال تصريحها اليومي إلى أن اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم السبت الى141 الفا و216 شخصا.

وأضافت الوزارة " اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين و 18 الفا و868 شخصا لغاية الآن".

كما أعلنت وزارة الصحة، بأن 51 مليونا و733 ألفا و191 شخصا خضعوا حتى الآن لإختبار الاصابة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد.

/انتهى/