تسجیل 17 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي أكثر من 6 ملايين لغاية اليوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي ليوم الثلاثاء عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الى 141 الفا و131 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 571 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و223 الفا و576 شخصا.

وأضافت أن 1.062 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و 992 الفا و1 شخصا لغاية الآن.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 51 مليونا و261 ألفا و640 شخصا خضعوا حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

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