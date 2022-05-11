تسجل 6 حالات وفاة جديدة بكورونا وأكثر من 7 ملايين شخص تماثلوا للشفاء

وأفادت وكالة مهر للانباء أن دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة أعلنت في تقريرها اليومي عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الاربعاء الى 141 الفا و198 شخصا.

وأشار تقرير الوزارة إلى تسجيل 453 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و226 الفا و672 شخصا.

وبحسب التقرير فإن ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين و 12 الف و770 شخصا لغاية الآن.

وكما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 51 مليونا و622 ألفا و353 شخصا خضعوا حتى الآن لhختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

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