اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي الإيراني-الغاني تعقد اجتماعها السابع في طهران

وافادت وكالة مهر للأنباء، أن وزارة الجهاد الزراعي أعلنت عن عقد اجتماع على مستوى خبراء البلدين يوم غد الثلاثاء ( 17 مايو)، على أن يتم يوم الاربعاء عقد الاجتماع السابع للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي الإيراني-الغاني برئاسة وزير الجهاد الزراعي سيد جواد ساداتي نجاد في طهران .

وعن الجانب الغاني، يحضر هذا الاجتماع، وزير الثقافة والفنون والسياحة الغاني، محمد إبراهيم أول، على راس وفد يضم 40 عضوا.

وسيتم في حفل افتتاح الاجتماع السابع للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران وغانا، عقد اجتماع ثنائي بين وزير الجهاد الزراعي الايراني ووزير الثقافة والفنون والسياحة الغاني للتباحث وتبادل وجهات النظر، إضافةً للتوقيع على وثائق للتعاون الثنائي.

والجدير بالذكر أن الاجتماع السادس للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران وغانا، الذي عقد في أكرا في نوفمبر 2017، قد تضمن توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون في عدة مجالات.

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