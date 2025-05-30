إیران وغانا تؤکدان على تعزیز التعاون فی مجال السیاحة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان أنوشيروان محسني بندبي، معاون وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية الإيراني، التقى بوفد رفيع المستوى من جمهورية غانا ضمّ وزيرَي الخارجية والسياحة وسفير هذا البلد، وذلك على هامش الاجتماع التاسع والأربعين للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية المنعقد في مدينة شكوبية الإسبانية.

وعرض محسني بندبي الإمكانات الاستراتيجية التي تمتلكها إيران في مجال السياحة العلاجية، مقترحاً توسيع التعاون الثنائي في هذا المجال، وهو ما قوبل بترحيب كبير من الجانب الغاني. كما ناقش الجانبان إمكانيات التعاون في مجال السياحة البيئية وتبادل الخبرات في السياحة الطبيعية.

واتفق الطرفان على تهيئة الأرضية للتعاون الفني وتفعيل التواصل بين المؤسسات المعنية في البلدين لتنفيذ المقترحات المتبادلة.

وأشاد الجانبان بالعلاقات الإيجابية القائمة والتنسيق المستمر في التصويت داخل المؤسسات الدولية متعددة الأطراف، مؤكدين أن هذا التقارب السياسي يشكل قاعدة قوية لتعزيز العلاقات الثقافية والسياحية بين إيران وغانا.

كما شهد اللقاء عرضاً من أحد أعضاء الوفد الغاني، وهو مرشّح لمنصب الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، حيث استعرض رؤيته وبرنامجه المقترح. وقد أكد الوفد الإيراني على ضرورة إحداث تغييرات في هيكل الموارد البشرية داخل المنظمة، وتحقيق العدالة في التوظيف بين الدول الأعضاء.

من جانبه، أيد المرشح الغاني هذه الانتقادات، معلناً أنه سيضع ضمن أولوياته في حال انتخابه أميناً عاماً، ضمان توظيف عادل ومتوازن يراعي التنوع الجغرافي للدول الأعضاء.

وفي السياق ذاته، انتقد المرشح الغاني الطابع السياسي والانتقائي الذي تتسم به بعض مواقف المنظمة، مؤكداً وجوب ابتعادها عن التدخل في النزاعات السياسية.

هذا وقد بدأت البعثة الإيرانية الرفيعة، المكوّنة من أنوشيروان محسني بندبي، وحجت الله إيوبي رئيس مركز الشؤون الدولية بوزارة السياحة، ومحمدرضا ذبيب سفير إيران في إسبانيا، سلسلة لقاءاتها الرسمية يوم الخميس في العاصمة مدريد، مع عدد من المسؤولين والمرشحين لمنصب أمين عام منظمة السياحة العالمية.

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