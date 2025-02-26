السفير الإيراني في غانا يؤكد على الاستفادة الجيدة من قدرات وفرص القارة الأفريقية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال علي قميشي، اليوم الأربعاء، في اجتماع مجلس الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص في يزد، الذي عقد بحضور نائب وزير الخارجية، من أجل تعزيز وزيادة الصادرات إلى الدول الأفريقية، قدمت نقطتين للسيد بزشكيان خلال لقائي مع الرئيس، إحداهما كانت التأكيد على دعم القطاع الخاص".

وأضاف: "إذا أردنا تعزيز الصادرات فلا بد من دعم القطاع الخاص، وهذا يتطلب اهتماماً حكومياً".

وتابع قميشي: "الموضوع الثاني الذي تم طرحه هو مناقشة قدرات القارة الأفريقية". ولسوء الحظ، فإننا نمتلك أقل من ألف من صادرات وواردات القارة الأفريقية، وهي نسبة منخفضة للغاية.

وتابع: "يمكن للناشطين الاقتصاديين في محافظة يزد الاستفادة الجيدة من الطاقات والفرص التي توفرها القارة الأفريقية".

وأضاف: "أعتقد أن أي دولة ترغب في التحسن والنمو يجب عليها أن تستخدم هذه القدرات".

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