رئيسي يؤكد على تحقيق الاكتفاء الذاتي في السلع الاساسية وحل مشكلة التلوث

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس الايراني حجة الإسلام سيد إبراهيم رئيسي في اجتماع الحكومة صباح اليوم الأربعاء في إشارة إلى زيادة التلوث والغبار في مختلف محافظات البلاد وخاصة محافظة خوزستان إن "الحل الجذري لهذه القضية يتطلب التعاون مع دول المنطقة والجارة.

واضاف: ان الانتاج قضية اساسية وبنيوية ويتوجب علينا عبر تعزيز الانتاج الداخلي الوصول الى الاكتفاء الذاتي في غضون اعوام وفي اقصر فترة زمنية ممكنة كي لا نكون بحاجة الى الدول الاخرى.

واكد رئيسي ضرورة الاتقان والشمولية في القرارات المتخذة وقال: انه على جميع اركان الحكومة دراسة جميع النواحي في صنع واتخاذ القرارات كي تكون دقيقة وقابلة للتنفيذ.

كما اكد ضرورة التبيين الدقيق والشامل لمشروع الحكومة بشان التوزيع العادل للدعم الحكومي ازاء بعض الشبهات المطروحة وقال: على الفريق الاقتصادي والفريق الاعلامي للحكومة العمل عبر تبيين القضية على تنوير الراي العام ومنح السوق الهدوء والطمأنينة.

وفي جانب آخر من حديثه اشار آية الله رئيسي الى تصاعد حدة الملوثات والغبار في مختلف محافظات البلاد خاصة في محافظة خوزستان قائلا: ان الحل الجذري لهذه القضية بحاجة الى التعاون من قبل الدول الجارة والمنطقة.

واوعز رئيس الجمهورية الى منظمة البيئة للعمل عبر تعاون وزارة الخارجية وسائر الاجهزة المعنية لحل مشكلة تلوث الهواء عن طريق التشاور مع دول الجارة والمنطقة.

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