الرئيس الإيراني يتوجه إلى سلطنة عمان يوم الإثنين المقبل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيتوجه الرئيس الايراني حجة الإسلام سيد إبراهيم رئيسي من أجل مواصلة الدبلوماسية وتوسيع التفاعل الاقتصادي والسياسي والثقافي، بدعوة رسمية من "هيثم بن طارق آل سعيد" سلطان عمان يوم الإثنين على رأس وفداً رفيع المستوى إلى مسقط .

ومن المقرر ان الرئيس الايراني يلتقي مع نظيره العماني ومن بعد ذلك يوقع على عدة وثائق للتعاون، وايضا يلتقي مع الإيرانيين المقيمين في عمان و رجال أعمال ونشطاء اقتصاديين عمانيين.

وتعد زيارة الرئيس الإيراني إلى مسقط أول زيارة يقوم بها رئيس إيران إلى هذا البلد في عهد سلطان عمان الجديد، وخامس زيارة خارجية لرئيس الجمهورية في الأشهر التسعة الأولى للحكومة الـ 13.

ويذكر أن وفدا من 50 شخصا من رجال الأعمال والناشطين الاقتصاديين الإيرانيين زاروا هذا البلد الأسبوع الماضي لتهيئة الظروف لتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إيران وسلطنة عمان.

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