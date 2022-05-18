اشتباكات بين فريق الحراسة البحرية والقراصنة على طريق البحر الأحمر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن قائد القوة البحرية للجمهورية الاسلامية الايرانية الادميرال شهرام ايراني أن فريق الحراسة البحرية اشتبك مع القراصنة على طريق البحر الأحمر.

وتابع إيراني ان الفريق المرافق للسلاح البحري التابع للجيش صباح اليوم بعد تلقيه اشارات للاستغاثة من السفينة الإيرانية بخصوص هجوم زوارق مجهولة في البحر الأحمر، دخل المنطقة على الفور واشتبك مع الزوارق المهاجمة".

وأضاف قائد البحرية: مع وصول فريق الحراسة البحرية وتبادل إطلاق النار بين الزوارق المهاجمة وفريق الحراسة غادر المهاجمون المكان.

وتابع القول بعد التحالف البحري الأمريكي المشترك الجديد مع حلفائهم، نشهد زيادة للقرصنة على هذا الممر المائي المهم والحيوي". الجدير بالذكر أن طاقم هذه السفينة بصحة جيدة. ويعد هذا ثانى اشتباك للبحرية مع القراصنة فى المياه الدولية لهذا الأسبوع.

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