التحاق مروحيات هجومية وطائرات مسيرة بعيدة المدى إلى البحرية الإيرانیة 

وكالة مهر للأنباء وأفادت، انه قال الأدميرال شهرام إيراني قائد القوات البحرية :"لأول مرة سنحصل على مروحیات هجومية بحرية والتي ستكون لها دور كبير في العمليات البحرية وخاصة في عملیات مرافقة القطع البحریة.

و ایضاً سوف تلتحق طائرات مسیرة حديثة إلى أسطول القوة البحریة يصل مداها إلى أكثر من 2000 كيلومتر، وهذا يعني أنه يمكن للقوات البحرية الاستراتيجية الإيرانیة الإسلامية في أي موقع في العالم ان تغطی دائرة قطرها أكثر من أربعة آلاف كيلومتر، و في مجال أنظمة الصواريخ سوف نشهد دبلوماسية بحرية قوية .

ویتم مرافقة جميع السفن الإيرانیة في مختلف أنحاء العالم وتنشط مجموعاتنا القتالية في جميع المناطق البحریة.

وتتکون قیادة الاسطول البحري في المحیطات من قيادة المحيط الهندي، وقيادة المحيط الأطلسي، وقيادة المحيط الهادئ للبحرية الإيرانية، وأساطيلنا القتالية تقوم بتامین الشحن وحمایة المصالح البحرية للجمهورية الإسلامية الايرانية، و من المقرر انطلاق مناورات عسکریة فی بحر عمان و المحیط الهندي".

وقال الادميرال ایرانی معلقا علی انتشار المسیرات البحریة الامریکیة: تشكل هذه الزوارق غير المأهولة خطرًا على سلامة الملاحة وقد قمنا بضبط بعضا منها مسبقاً وبما أن الولايات المتحدة تعهدت بعدم نشرها لهذه القطع البحریة مرة أخري قمنا باسترجاع الزوارق اليهم، ولكن إذا حدث هذا الأمر مرة أخرى سوف نحتجزهم مجددا لأن هذه الزوارق تشكل خطراً على سلامة الملاحة و على السفن التجارية وناقلات النفط.

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