وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلا عن العلاقات العامة للجيش، أشار قائد القوات البحرية للجيش الأدميرال شهرام إيراني في ذكرى اليوم البحري العالمي، إلى أمن البحر مضيفا ان هذا الامر من اهم مسؤوليات القوات البحرية. وفي هذا الصدد، تقوم خمس سفن حربية في نفس الوقت بمهام في أعماق البحار، ومهمتها الأولى هي ضمان أمن الملاحة في البلاد.

وتابع الأدميرال الإيراني: ثلاث مدمرات إيرانية بالكامل تقوم بمهمتها في المحيط، مما يدل على اقتدار وقدرة البلاد في الصناعة البحرية والعلوم المتعلقة بالبحار.

كما أعلن قائد القوات البحرية للجيش عن افتتاح مركز الأمن البحري بالتعاون مع إيران وباكستان وسلطنة عمان وقال: إن تركيز الأنشطة في هذا الاتجاه سيكون على المحيط الهندي.

وقال: يجب أن نلقي نظرة خاصة على منطقة البحر. لأن لدينا منافع بحرية في الشمال والجنوب وحتى الغرب وهذه نعمة كبيرة.

وأوضح القائد أن سواحل جاسك تعاني من فقر تام في حوض البحر وإذا تم إنشاء موانئ استراتيجية في هذه المنطقة فسوف نشهد إزالة سواحل جاسك من الإقصاء، مؤكدا: يجب التركيز على إنشاء ميناء جاسك الاستراتيجي.

وتابع الأدميرال الإيراني: نأمل في التقليل من مخاوف البلاد البحرية. لأن الاقتصاد البحري هو مفتاح اقتصاد البلاد.

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