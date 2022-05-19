الطاقة والنقل دعامتان اساسيتان لتعزيز العلاقات بين طهران وباكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن ذلك جاء خلال استقبال وزير الخارجية الايراني "حسين امير عبداللهيان" مساعد رئيس الوزراء رئيس الجانب الأذربيجاني في اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي مع جمهورية إيران الإسلامية "شاهين مصطفى اوف"، في طهران الاربعاء، الذي يزور العاصمة الإيرانية من أجل متابعة اتفاقيات اللجنة المشتركة والمشاريع الاقتصادية في مختلف المجالات لا سيما في مجال النقل والشحن والطاقة.

وصرّح وزير الخارجية الإيراني خلال اللقاء: "ان تبادل الوفود بين البلدين والحضور المتزامن لنائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي في باكو و"شاهين مصطفى اوف" في طهران يكشف عزم البلدين على تعزيز التعاون في مختلف المجالات وذلك نظرا لرغبة رئيسا البلدين على صعيد تعميق التعاون، مشددا على ضرورة بذل كل جهد ممكن لتسريع تنمية العلاقات.

وعبّر عبداللهيان عن ارتياحه لنمو التجارة بين البلدين في الأشهر الثمانية الماضية وتنفيذ مقايضة الغاز التركماني إلى جمهورية أذربيجان من قبل إيران، واعتبر قطاعي الطاقة والنقل والشحن بأنهما ركنان اساسيان للنهوض بعملية التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشدداً على الاستفادة من الطاقات الكبيرة المتاحة للتعاون في مختلف المجالات بين البلدين.

وأكد عبد اللهيان على ضرورة تسهيل حركة مواطني البلدين بعد السيطرة النسبية على جائحة كورونا كما بحث التبادلات المالية بين المحافظات الحدودية للبلدين.

شاهين أوف: اجتماع الرئيس الإيراني والأذربيجاني نقطة تحول في بدء مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين

بدوره اعتبر مساعد رئيس وزراء جمهورية آذربيجان شاهين مصطفى اوف اجتماع رئيسي جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية أذربيجان على هامش قمة منظمة التعاون الاقتصادي في عشق آباد نقطة تحول في بدء مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين مؤكدا على دور وارادة كبار المسؤولين للبلدين في تطور التعاون الثنائي.

و استعرض المسؤول الأذربيجاني آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ اتفاقيات اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين والمشاريع الاقتصادية في مجالات الطاقة والنقل والشحن.

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