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١٩‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ٨:٢٢ م

أمير عبداللهيان يلتقى قنصل ايران لدى قازان عشية توجهه الى مكان عمله

أمير عبداللهيان يلتقى قنصل ايران لدى قازان عشية توجهه الى مكان عمله

التقى قنصل إيران العام لدى قازان بروسيا داود ميرزاخاني، بوزير الخارجية وناقش أهم محاور التعاون مع جمهورية تتارستان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه التقى قنصل إيران العام لدى قازان بروسيا داود ميرزاخاني، بوزير الخارجية الايراني، حسين أمير عبداللهيان، وناقش أهم محاور التعاون مع جمهورية تتارستان، وذلك عشية مغادرته الى موقع عمله.

وفي إشارة إلى العلاقات الطيبة بين البلدين، أكد حسين أمير عبداللهيان، على الحاجة إلى توسيع التعاون والعلاقات الاقتصادية مع جمهورية تتارستان وغيرها من جمهوريات منطقة الفولغا، وكذلك تنمية التعاون الثقافي والسياحي والأكاديمي.

وتولى داود ميرزاخاني، مناصب سفير ايران في أوزبكستان، ومساعد وزير الطاقة لشؤون الاتحاد الاقتصادي الأوراسي واللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين إيران وروسيا ومناصب تنفيذية اخرى.

/انتهى/

رمز الخبر 1932488

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