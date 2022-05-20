أمير عبد اللهيان: إيران تولي أهمية خاصة للعلاقات مع الهند

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار صباح اليوم الجمعة أهم القضايا المطروحة على أجندة العلاقات الثنائية والاقليمية والدولية بين البلدين.

وفي إشارة إلى العلاقات الطيبة بين طهران ونيودلهي، أوضح وزير خارجيتنا أن الجمهورية الإسلامية الايرانية تولي أهمية خاصة للعلاقات مع الهند.

وأضاف أمير عبد اللهيان: "إن التعاون بين البلدين في اتجاه التنمية الشاملة والتوسع وكذلك التفاعلات والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية هي مؤشرات على تنامي العلاقات".

وفي إشارة إلى المستوى الجيد للعلاقات والتعاون بين البلدين، أعرب وزير الخارجية الهندي جايشينكار أيضًا عن أمله في تطوير وتعزيز هذه العلاقات والتعاون في مختلف المجالات.

كما دعا وزير الخارجية الهندي نظيره الإيراني إلى السفر إلى الهند للاجتماع والتحدث عن كثب مع كبار المسؤولين في بلاده، وهو ما رحب به أمير عبد اللهيان.

من أهم المحاور التي تم التطرق بها خلال الاتصال الهاتفي تشمل العلاقات الثنائية بين طهران ونيودلهي، وتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية، والتطورات في أفغانستان واليمن وأوكرانيا ومفاوضات رفع العقوباب.

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