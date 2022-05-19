المقاومة الفلسطينية: لن نسمح بمرور مسيرة الأعلام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انّ المقاومة أرسلت إلى الاحتلال رسالة بأنّها لن تسمح بمرور مسيرة الأعلام كما هو مقرر.

وأضافت المصادر أنّ "رسالة المقاومة تتمثل بأنّها لن تسمح للعدو بتجاوز الخطوط الحمر التي رسمتها معركة سيف القدس في المدينة المقدسة".

وحذّرت المقاومة الفلسطينية، يوم الثلاثاء، شرطة الاحتلال الإسرائيلي من إقامة مسيرة الأعلام واقتحامها المسجد الأقصى بغطاء من الحكومة الإسرائيلية، واصفةً هذه القرارات بـ"اللعب بالنار".

وبحسب مصادر للميادين، نقلت المقاومة الفلسطينية رسائل إلى الاحتلال قالت فيها إنّها "لن تتردد في تجاوز الخطوط الحمراء في المسجد الأقصى إذا تمّت المسيرة والاقتحامات التي تخطط لها قوات الاحتلال".

وصدّق وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عمر بارليف، ومفوض شرطة الاحتلال كوبي شبتاي، يوم أمس، على السّماح لمسيرة الأعلام التي ستقام نهاية الشهر الحالي بالمرور من باب العمود في القدس المحتلة.

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